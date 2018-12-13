В СМИ в четверг, 13 декабря, появилась информация о том, по какой причине стрелок из Страсбурга устроил атаку. Согласно некоторым данным, мужчина таким образом мстил за "погибших братьев".

Как утверждает источник, Шериф Шекатт, подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщил таксисту, что своими действиями пытался "отомстить за братьев", которые погибли на территории Сирии, передает телеканал BFMTV.

Напомним, 11 декабря, 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу по посетителям ярмарки, а после этого два раза вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Погибли три человека, а ранения получили тринадцать. Преступнику удалось скрыться, его до сих пор ищут.