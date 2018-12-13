В США заявили, что встреча Трампа и Путина в ближайшее время не состоится

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, когда может состояться встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Болтона, в ближайшем будущем контакт политиков состояться не может, поскольку сначала должны быть освобождены украинские моряки, которые были ранее задержаны в Керченском проливе, передает в четверг, 13 декабря, информационное агентство Reuters.

Напомним, Путин и Трамп должны были встретиться в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 29 ноября, однако в последний момент глава США отменил переговоры.