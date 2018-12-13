Полиции Франции не удалось задержать стрелка из Страсбурга в ходе спецоперации

Сотрудникам французской полиции не удалось в рамках спецоперации задержать мужчину, открывшего стрельбу в Страсбурге. Происшествие случилось вечером во вторник неподалеку от рождественской ярмарки.

Ранее сообщалось, что полиция Франции приступила к проведению спецоперации в квартале Нодорф. В мероприятиях участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Кроме того, в поисках принимали участие два вертолета, передает сегодня телеканал BFMTV

В ближайшее время оцепление квартала будет снято. Полиция, однако, намерена продолжать поиски.