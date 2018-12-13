Порошенко объяснил, зачем встречался в Брюсселе с представителями ЕС

Украинский лидер Петр Порошенко в четверг объяснил, с какой целью встречался в Брюсселе с представителями Евросоюза. По словам политика, вчерашние и сегодняшние переговоры были очень полезными.

Порошенко подчеркнул, что его поездка была важна для решения Евросовета о пролонгировании ограничений в отношении России в связи с неисполнением минских соглашений. Президент Украины добавил, что необходимо как можно скорее усилить давление международного сообщества на Москву.