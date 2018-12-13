Трамп отменил рождественский прием в Белом доме для представителей СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 13 декабря, отменил рождественский прием для представителей средств массовой информации, который ежегодно проходит в Белом доме.

Согласно последним данным, подобное решение американского лидера не вызвало ни у кого недоумения. Как напоминает сегодня телеканал Fox News, Трамп довольно часто критикует журналистов за фейковые новости и, вероятно, оказался не в настроении для беседы с сотрудниками СМИ.

Известно также, что в Белом доме в настоящий момент проходит подготовка к другим мероприятиям, на которые будут приглашены, в частности, журналисты.