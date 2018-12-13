Полиция Австрии не подтверждает обвинения сборной России по биатлону
13 декабря 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Управлении полиции австрийской федеральной земли Тироль сообщили, что не обладают информацией о предъявлении обвинений в нарушении антидопинговых правил в адрес сборной России по биатлону.
Об этом сообщил официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер: "На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало", - цитирует ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранительные органы предъявили обвинения членам сборной РФ в нарушении антидопинговых правил в период проведения ЧМ в Хохфильцене в 2017 году.