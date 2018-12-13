В Польше фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу

Десятки польских аграриев, облаченных, по примеру французских протестующих, в желтые жилеты, заблокировали движение по одной из ключевых в Польше автострад А2. Об этом сообщает RMF FM.

"Несколько групп фермеров с флагами заблокировали проезд по автостраде в районе Брвинова Мазовецкого воеводства", - говорится в сообщении польской радиостанции.

Отмечается также, что данный протест является незаконным. Фермеры требуют от властей компенсации за забой животных из-за распространения африканской чумы свиней.

Кроме того, они крайне недовольны поддержкой сельского хозяйства в странах, конкурирующих с Польшей в этой отрасли, и требуют изменить условия импорта продуктов.