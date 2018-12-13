Пушков уверен: Порошенко готовится к массированной фальсификации на выборах

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен что президент Украины Петр Порошенко готовит фальсификации на предстоящих президентских главы государства.

Политики, в том числе украинские, предполагают, что Порошенко специально ввел военное положение после инцидента в Керченском проливе, чтобы отметить выборы в марте будущего года. Но Порошенко заверил, что отмены выборов не произойдет.

В ходе заседания на комиссии Совета Федерации, с участием бывшего украинского премьера Николая Азарова, российские парламентарии заключили, что Порошенко устроит на выборах массовые нарушения, - сообщает URA.RU.

"Сегодня на Комиссии СФ по информационной политике с участием Н.Азарова (премьер Украины в 2010-2014) был сделан вывод: Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели", - написал вчера в Твиттер Алексей Пушков.