Французская полиция опубликовала фотографию стрелка из Страсбурга

Сотрудники полиции Франции опубликовали фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге. Правоохранители просят помощи у жителей страны, чтобы установить местонахождение преступника.

В объявлении говорится, что стрелявшего зовут Шериф Шекатт, ему 29 лет. Известно, что рост мужчины составляет 180 сантиметров, а на верхней части лба у него есть небольшой шрам. Он охарактеризован полицией как "жестокий и опасный" преступник. Граждан просят ни в коем случае самостоятельно не задерживать злоумышленника, а звонить по специальному номеру – 197.

Напомним, в результате стрельбы в Страсбурге накануне вечером погибли три человека, а пострадали еще тринадцать.