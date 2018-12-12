Европарламент выступил за продление антироссийских санкций

Европейский парламент выступил за продление санкций против РФ в связи с событиями на украинской территории. Об этом сообщается в резолюции ЕП по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина".

В среду, 12 декабря, была принята резолюция, в которой утверждается, что ограничения в отношении России должны быть не только сохранены, но и расширены. Подобный курс необходимо держать до того момента, пока российские власти не позволят Украине в полной мере восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, считают в ЕП.

Кроме того, Европарламент призывает Европейский Союз ввести санкции против РФ в том случае, если в ближайшее время не будут освобождены украинские военнослужащие, а также, если будет наблюдаться военная эскалация.