Глава Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Дэниел Киммидж в среду, 12 декабря, заявил, что страна меняет тактику в "информационном противостоянии" с Российской Федерацией.

Киммидж подчеркнул, что США переходят к "наступательным действиям" в сфере борьбы с пропагандой и лживой информацией со стороны "стран-противников".

Как сообщает издание The Washington Times, об этом руководитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента сообщил в ходе беседы с журналистами. По словам Киммиджа, на первом месте среди приоритетов США в вышеуказанной сфере находится Россия, а за ней следуют КНР и Иран.