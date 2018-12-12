Глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн в среду прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о начале "войны" с Российской Федерацией.

По словам эксперта, политик в настоящий момент намеренно драматизирует ситуацию и пытается сделать из себя жертву, чтобы по-прежнему оставаться в центре внимания европейских политиков. Все это позволяет Петру Порошенко просить у ЕС деньги, хотя у стран Европы сейчас много собственных проблем.