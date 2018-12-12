Меркель: Германия поддержит продление санкций против РФ

В среду, 12 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление. По словам немецкого политика, Германия намерена поддержать продлений санкций в отношении Российской Федерации.

В рамках выступления в Бундестаге Меркель подчеркнула, что ФРГ категорически не принимает фактические претензии на Азовское море. Именно поэтому власти страны готовы поддержать продление ограничений против России на грядущем саммите ЕС, передает РИА "Новости"

Напомним, ранее спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что западным странам следует обдумать введение дополнительных санкций в отношении РФ после инцидента с украинскими кораблями.