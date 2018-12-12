Власти ЛНР передали Украине более 40 заключенных

Самопровозглашенная Луганская народная республика передала украинской стороне 42 заключенных. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Названа причина бесполезности новых санкций ЕС против властей ДНР и ЛНР

Речь идет о преступниках, осужденных до начала конфликта в Донбассе. Их вывезли из Луганска и передали киевским властям, написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила омбудсмен, заключенные сами изъявили желание вернуться на Украину для продолжения отбывания наказания в украинских тюрьмах. В четверг, 13 декабря, перемещение будет продолжено.



