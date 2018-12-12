Российский политик Алексей Пушков высказался по поводу слов украинского президента Петра Порошенко о начале войны из-за инцидента в Керченском проливе. Порошенко, комментируя инцидент с тремя кораблями ВСУ в Керченском проливе, заявил о начале "войны".

Порошенко заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Твиттер так прокомментировал слова президента Украины: "Порошенко так отчаянно нуждается в войне, что она не сходит у него с языка. Ни в Берлине, ни в Париже, ни даже в Вашингтоне не считают керченский инцидент прологом к войне, об этом твердит лишь Порошенко. И это не безобидно - он намеренно создает на Украине предвоенную атмосферу".