Сражающиеся под Горловкой защитники ДНР рассказали на видео про атаки дронов ВСУ

В интернете опубликовали видео, снятое на позициях ополченцев самопровозглашенной ДНР, оборудованных за поселком Озеряновка. В районе данного населенного пункта, который входит в Горловский горсовет, расположена линия разграничения.

Защитники народной республики, с которыми поговорил корреспондент «ПолитНавигатора», рассказали, что после введения киевскими властями военного положения противник начал вести более агрессивно. По словам бойцов, силовики стали стрелять по ним из автоматических гранатометов.

Также ополченцы поведали об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины. Количество налетов дронов за последние два месяца сильно выросло, отметили собеседники автора репортажа. Запущенные украинскими военными аппараты зависают над позициями ДНР и сбрасывают на них самодельные боеприпасы.

Ранее в среду сообщалось, что российские аналитики объяснили реальность сценария скорого наступления ВСУ на Донбасс.