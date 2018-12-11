В 2019 году Украина увеличит расходы на оборону почти на 20%

Согласно закону о государственном бюджете Украины, вступающему в силу с 1 января следующего года, финансирование украинского министерства обороны будет увеличено почти на 20% - до 102,5 миллиарда гривен.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак неоднократно выступал с заявлениями и недостаточном финансировании и требовал его увеличения. При этом президент страны Петр Порошенко также исправно заверял граждан, что все поступающие в бюджет средства налогоплательщиков «до копейки» направляются на повышение обороноспособности.

Только в текущем году Украина потратила на оборону и безопасность 5% своего ВВП, что эквивалентно 5,8 миллиарда долларов. Бюджет, принятый в Незалежной на следующий год, является дефицитным, сообщает РИА Новости.