Украинские снайперы устроили «охоту» на представителей гражданского населения, проживающего в прифронтовой зоне Донбасса. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» опубликовало рассказ жительницы поселка Трудовские, расположенного в западной части Донецка. Женщина поведала, что на одном из терриконов находится позиция снайпера, который не гнушается вести огонь по детским песочницам. Некоторое время назад от пули стрелка у себя во дворе погибла медсестра. На ее похоронах снайпер убил еще одну местную жительницу, которая являлась матерью двух детей.

В процитированном материале отмечается, что подобным образом «развлекаются» не только стрелки Вооруженных сил Украины, но и наемники, прибывшие в Донбасс из-за границы.

Ранее сегодня сообщалось, что появились данные, свидетельствующие о срыве осенней призывной кампании в ВСУ.