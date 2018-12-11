Мигранты забросали сотрудников полиции камнями в Германии

В немецком городе Бамберг мигранты забросали камнями сотрудников полиции. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадали люди, а некоторых нападавших задержали.

Происшествие случилось минувшей ночью. Сотрудники службы безопасности прибыли в район города после того, как им поступили сообщения о нарушении тишины. Как уточняет таблоид Bild , позже к ним присоединились полицейские.

Уроженцы Эритреи забаррикадировались в жилом доме и начали кидать в правоохранителей камни. В тот же момент в одной из квартир внезапно начался пожар. Из здания, окутанного пламенем, выбежали девять человек, которых незамедлительно задержали. Пострадали одиннадцать человек.