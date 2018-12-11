В США монахини украли из школы полмиллиона долларов и спустили деньги в казино

В Калифорнии две монахини, работавшие в католической школе, похитили со счета учреждения полмиллиона долларов. Согласно последним данным, украденные средства были платой за обучение и пожертвованиями.

Монахини являлись лучшими подругами, а одна из них занимала должность директора школы 29 лет. Вторая работала в учебном заведении почти 20 лет. Как уточняет телеканал NBC , в прошлом году женщины вышли на пенсию. Оказалось что 500 тысяч долларов монахини похитили не сразу – они опустошали счет несколько лет.

Часть украденных денег подруги спустили в казино в Лас-Вегасе, кроме того, они путешествовали на эти средства. В настоящий момент монахини "испытывают глубочайшие угрызения совести".