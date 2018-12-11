Герцогиня Меган нарушила протокол, появившись на публике в эффектном платье
11 декабря 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Герцогиня Меган в очередной раз нарушила королевский протокол, появившись на публике в эффектном платье. Жена принца Гарри накануне посетила церемонию вручения наград The Fashion Awards в Лондоне.
Меган вышла на сцену в черном ассиметричном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Снизу наряд имел красивый вырез. Женщина дополнила образ золотистыми босоножками и массивными браслетами. Макияж и прическа герцогини были максимально сдержанными.
Многим показалось, что платье является неподходящим для члена королевской семьи – слишком открытое. Кроме того, Меган накрасила ногти темным цветом, хотя монаршим особам позволено выходить на публику только с прозрачным или телесным лаком.
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