Герцогиня Меган нарушила протокол, появившись на публике в эффектном платье

Герцогиня Меган в очередной раз нарушила королевский протокол, появившись на публике в эффектном платье. Жена принца Гарри накануне посетила церемонию вручения наград The Fashion Awards в Лондоне.

Меган вышла на сцену в черном ассиметричном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Снизу наряд имел красивый вырез. Женщина дополнила образ золотистыми босоножками и массивными браслетами. Макияж и прическа герцогини были максимально сдержанными.

Многим показалось, что платье является неподходящим для члена королевской семьи – слишком открытое. Кроме того, Меган накрасила ногти темным цветом, хотя монаршим особам позволено выходить на публику только с прозрачным или телесным лаком.