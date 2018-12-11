Появились данные о срыве нового набора призывников в армию Украины

Осенняя призывная компания на Украине сорвана. Данный факт констатируется в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

«Российская газета» пишет, что план по стартовавшему в октябре новому набору призывников в Вооруженные силы Украины за три недели до его окончания выполнен лишь на 40%. В Киеве к середине кампании в военкоматы явились только 8% молодых людей, подлежащих призыву. Схожая ситуация наблюдается и в западной части Украины. В расположенных там областях недобор в настоящий момент составляет 70-90% от намеченного показателя.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлен передний край обороны противостоящих ВСУ ополченцев Донецкой народной республики.