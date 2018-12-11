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Передний рубеж обороны воюющих против ВСУ бойцов ополчения ДНР сняли на видео
11 декабря 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовали видео, снятое на оборонительном рубеже первого края ДНР. Ролик распространила пресс-служба Народной милиции республики.
На выложенных кадрах запечатлены позиции ополченцев под Донецком. Боец с позывным «Малыш», ставший собеседником авторов репортажа, рассказал, что после введения на Украине военного положения обстановка на данном участке фронта несколько изменилась. По словам «Малыша», противник начал больше стрелять, в том числе с применением 120-мм минометов. Некоторое время назад над позициями защитников ДНР пролетел беспилотник Вооруженных сил Украины, который скидывал боеприпасы.
Ранее во вторник сообщалось, что в социальных сетях появилось подписанное украинской чиновницей письмо, которое может свидетельствовать о подготовке киевских силовиков к броску на Донбасс.
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