Передний рубеж обороны воюющих против ВСУ бойцов ополчения ДНР сняли на видео

В интернете опубликовали видео, снятое на оборонительном рубеже первого края ДНР. Ролик распространила пресс-служба Народной милиции республики.

На выложенных кадрах запечатлены позиции ополченцев под Донецком. Боец с позывным «Малыш», ставший собеседником авторов репортажа, рассказал, что после введения на Украине военного положения обстановка на данном участке фронта несколько изменилась. По словам «Малыша», противник начал больше стрелять, в том числе с применением 120-мм минометов. Некоторое время назад над позициями защитников ДНР пролетел беспилотник Вооруженных сил Украины, который скидывал боеприпасы.

Ранее во вторник сообщалось, что в социальных сетях появилось подписанное украинской чиновницей письмо, которое может свидетельствовать о подготовке киевских силовиков к броску на Донбасс.