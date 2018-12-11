Пушков резко прокомментировал слова Помпео об отправке Ту-160 в Венесуэлу

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник резко отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео насчет отправки в Венесуэлу российских ракетоносцев.

Напомним, ранее два Ту-160, Ан-124, а также Ил-62 прибыли в Венесуэлу. Помпео, узнав об этом, заявил, что Россия и Венесуэла "разбазаривают" государственные средства.