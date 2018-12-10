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Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"
10 декабря 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко выразил несогласие с процедурой проведения «объединительного собора» и пригрозил помешать его проведению, назначенному на 15 декабря.
«От нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем. Если будет не полезно нам – ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», - заявил Филарет Денисенко.
Ранее в церковной прессе появилась информация, что предстоятель УПЦ КП Филарет Денисенко пытается удержать под своим контролем процесс создания «автокефальной» украинской церкви, назначив ее митрополитом своего ставленника. Известно также, что Денисенко ранее активно поддерживал украинского президента в вопросе скорейшего предоставления автокефалии украинской церкви, сообщает РИА Новости.
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