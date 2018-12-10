Политолог прокомментировал разрыв договора о дружбе РФ и Украины

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук назвал прекращение действия договора о дружбе с РФ самым большим историческим просчетом Украины. Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

«Прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной – это самый большой исторический просчет, сделанный украинским руководством. Это решение будет иметь долговременные негативные последствия. Россия и Украина исторически обречены быть соседями и жить по принципам добрососедства. Так что этот договор когда-то придется заново готовить и подписывать», - высказал свое мнение политолог.

Ранее стало известно, что сегодня президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись на документе о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, сообщает РИА Новости.