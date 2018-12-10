На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе

Информация об отправке трех военных кораблей в Керченский пролив 25 ноября засекречена украинской стороной. Об этом говорится в документе за подписью главы ВМС Украины Игоря Воронченко.

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», - говорится в ответе главы МВС Украины адмирала Игоря Воронченко на соответствующий запрос журналистов.

Инцидент в Керченском проливе произошел утром 25 ноября текущего года. Три корабля ВМС Украины взяли курс на Керченский пролив, не соблюдая установленный порядок его прохождения, нарушили государственную границу Российской Федерации, совершали опасное маневрирование, не подчинялись законным требованиям российских пограничников и в итоге были задержаны, сообщает РИА Новости.