СМИ: Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit

В понедельник, 10 декабря, в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента страны по соглашению с Европейским Союзом о Brexit.

Осведомленный источник отметил, что британский премьер приняла решение перенести голосование после того, как получила предупреждение. Якобы ей сообщили, что она встала на путь к "сокрушительному поражению", передает сегодня информационное агентство Блумберг

Не исключено, однако, что кабинет Терезы Мэй все еще способен побудить политика к проведению голосования во вторник, 11 декабря, как и планировалось.