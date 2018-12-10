Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ

В армии ДНР выступили с экстренным заявлением, касающемся наступления Вооруженных сил Украины на республику, которое в настоящее время готовит Киев. По данному вопросу на видео, выложенном на YouTube, высказался Эдуард Басурин, спикер ополченцев.

Басурин объявил, что противник намерен начать операцию утром 14 декабря. Командование ВСУ рассчитывает, что соединения украинской армии, дислоцированные на юге Донецкой области, к вечеру 15 декабря выйдут к границе ДНР в районе сел Коньково и Холодное. Планируется, что захваченные территории зачистят боевики одного из националистических батальонов.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении разведки самопровозглашенного государства, вторжению будет предшествовать теракт в Мариуполе. По словам Эдуарда Басурина, Киев собирается устроить подрыв на химическом объекте и обвинить в этом ДНР.