Обозначен главный недостаток армии ДНР, сражающейся с Вооруженными силами Украины в зоне конфликта в Донбассе. На эту тему высказался Рафи Абдул Джабар, ветеран ополчения республики.

Как отметил мужчина, основным минусом армии самопровозглашенного государства является то, что она, подчиняясь заключенным в Минске мирным соглашениям, не занимается модернизацией. По словам Джабара, защитники ДНР испытывают нужду в новом оружии и тепловизионной технике. В настоящее время бойцам не хватает даже обычных труб разведчика, «чтобы не подставлять голову» в амбразуры, которые обстреливают украинские снайперы, заявил Рафи Абдул Джабар в интервью YouTube-каналу «СПЕЦ».

Ранее в понедельник сообщалось, что в армии ДНР предъявили доказательство подготовки противника к наступательной операции. Речь идет о документе, полученном ополченцами из подчиняющейся Киеву администрации Донецкой области.