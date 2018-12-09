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ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки
9 декабря 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Разведка провозглашенной Луганской народной республики донесла о прибытии самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров украинской армии к линии соприкосновения в Донбассе.
Об этом заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, в районе н.п. Орехово в урочище Казенное разведчики зафиксировали три САУ типа "Гвоздика" калибра 122-мм из состава 10-отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как уточнили в Луганском информационном центре, в район населенного пункта Новозвановка прибыли пять БТР-ов, а также шесть грузовых автомобилей с набором боеприпасов.
Напомним, ранее АН сообщали, что накануне на спутниковых снимках в 18 километрах от от российско-украинской границы вблизи Каменск-Шахтинского были обнаружены сотни танков.
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