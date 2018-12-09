Военный эксперт: Литовские корабли вряд ли дойдут до Черного моря

Вильнюс ввел санкции в отношении Москвы после случая с украинскими судами в Черном море. Об этом сообщила президент страны Даля Грибаускайте в результате совместного брифинга с украинским лидером Петром Порошенко.

По мнению военного эксперта из Вильнюса, Анатолия Иванова, литовские корабли вряд ли дойдут до Черного моря, пишет НСН.

«Поддержка со стороны Литвы будет скорее моральной. Флот республики настолько мал и слабосилен, что говорить о посыле кораблей в Черное море не приходится. Вряд ли они до него доползут. В Киев могут быть отправлены дополнительные инструкторы. Сегодня на Украине постоянно находится 30 литовских инструкторов. Сколько находится неофициально – никто не знает», – заявил он.