В Нацбанке Украины рассказали, сколько должны выплатить по кредитам

Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в ближайшие два года страна должна выплатить по внешнему государственному долгу порядка 12 миллиардов долларов, включая проценты.

Глава украинского Нацбанка также выразил надежду на то, что совет директоров МВФ до конца текущего года проведет заседание по вопросу выделения кредита Украине. Поскольку без программы МВФ страна не имеет доступа к другим источникам финансирования, в Национальном банке Украины считают обоснованным подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Средства ЕС и Всемирного банка, к которым Киев рассчитывает получить доступ через сотрудничество с МВФ, Украине также очень пригодились бы, считает Яков Смолий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о достигнутой договоренности с МВФ по вопросу новой программы сотрудничества, поскольку условия нынешней Киев не в состоянии выполнять. Украинские власти очень рассчитывали получить очередной кредит МВФ до конца года, но транш до сих пор не выделен, сообщает РИА Новости.