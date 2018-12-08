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Сенатор: Порошенко себя дискредитировал полностью, снявшись на фоне эмблемы СС
8 декабря 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политик, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров Джабаров считает, что президент Украины Пётр Порошенко себя дискредитировал полностью, сфотографировавшись на фоне эмблемы СС.
Порошенко недавно опубликовал в Facebook фото: он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых отчетливо виден череп со скрещенными костями - эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова". Владимир Джабаров уверен, что Порошенко сделал большую ошибку.
"Это безобразие, Порошенко себя дискредитировал полностью, от подобной "рекламы" перед выборами число его сторонников среди украинских граждан уменьшится", - заявил Джабаров РИА Новости. По мнению сенатора, такая демонстрация нацисткой символики даст Порошенко только "сторонников среди фашиствующих молодчиков".
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко в субботу прокомментировал фотографию президента Украины с солдатом, на форме которого можно рассмотреть эмблему танковой дивизии СС.
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