Илон Маск заявил, что все неправильно произносят название его компании

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что практически все неправильно произносят название его компании Tesla. Бизнесмен решил наконец объяснит, как нужно говорить это слово.

Илон Маск призвал людей становиться киборгами

В беседе с журналистами телеканала CBS Илон Маск отметил, что его компанию следует называть "Тезла", а не "Тесла", как многие привыкли.

Более того, оказалось, что это название он со своими компаньонами приобрел за 75 тысяч долларов у жителя Сакраменто. Маск поручил своему сотруднику торговаться до победного конца. Изначально мужчина не хотел заключать данную сделку, однако потом сдался, поскольку сумма показалась ему приемлемой.