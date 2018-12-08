В Госдуме оценили снимок Порошенко и солдата с эмблемой СС на форме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко в субботу оценил фотографию президента Украины Петра Порошенко с солдатом, на форме которого можно рассмотреть эмблему танковой дивизии СС.

По словам российского политика, "акт братания с эсэсовцами" ни в коем случае не должен остаться безнаказанным. По мнению Козенко, которое он выразил на своей страничке в социальной сети Facebook , это не только действие, демонстрирующее нелюбовь Порошенко к России, но также "плевок" в сторону Европы.

Напомним, военизированные формирования СС были главными организаторами террора в Германии и оккупированных странах. Впоследствии все лица, официально принятые в СС, были признаны преступниками.