В Госдуме заявили, что США используют террористов как инструмент давления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 8 декабря, заявил, что американские власти используют террористов в качестве инструмента давления, а также метода вмешательства в дела суверенных государств.

Володин в рамках конференции в Тегеране по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия отметил, что в настоящий момент слаженной работе в данной сфере мешают чрезмерные геополитические амбиции США.