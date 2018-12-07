Прилепин высказался по поводу обвинений Стрелкова о его деятельности в ДНР

Российский писатель Захар Прилепин высказался по поводу обвинений в его адрес бывшим министром обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым. По словам Прилепина, слова Стрелкова - откровенная ложь.

Игорь Стрелков заявил, что писатель не принимал участия в боевых действиях, а за деньги занимался пиаром убитого в сентябре главы ДНР Александра Захарченко. Стрелков подчеркнул, что за время пребывания в Донбассе Прилепин написал о Захарченко книгу, в которой "неясно, чего больше — скрытого стеба над шефом либо лизания задницы".

Но он отметил усилия писателя, благодаря которым на Донбасс доставлялись остро необходимые грузы с гуманитарной помощью.

Прилепин отметил на обвинение Стрелкова в эфире НСН. По словам писателя, "Игорь Иванович элементарным образом врёт". "... все люди, которые меня знали и работали там со мной, знают, что никаких денег я никогда не получал ни на Донбассе ни в России", — заявил Прилепин.

По его словам, своими заявлениями Стрелков оскорбляет не его, а людей, которые воевали, были ранены и погибали на Донбассе.