Эксперт оценил заявление о намерении Украины пользоваться Керченским проливом

Российский эксперт в пятницу, 7 декабря, оценил заявление министра обороны Украины Степана Полторака, о том, что военные корабли страны намерены продолжать пользоваться Керченским проливом.

Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник запаса Сергей Ченнык отметил, что требования для украинской стороны по проходу пролива базируются на российском законодательстве и нормах международного права. Если Украина будет действовать в вышеуказанных рамках и не "устраивать военно-морские оперетты", то никаких проблем не возникнет.