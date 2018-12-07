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Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

7 декабря 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России
фото: globallookpress.com

Власти Украины осуществят новую провокацию против Российской Федерации до конца текущего года. С соответствующим заявлением в телевизионном эфире некоторое время назад выступил Сергей Гаврилов, представитель Госдумы.

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Депутат, ставший собеседником журналистов канала «ТВ Центр», отметил, что следующая провокация может произойти на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе. По словам Гаврилова, существует вероятность того, что киевская сторона решит инсценировать террористический акт с целью обвинения России.

Схожую точку зрения в интервью ФАН озвучил эксперт Юрий Кнутов. Согласно его прогнозу, Вооруженные силы Украины могут попытаться сымитировать нападение армии РФ в приграничье. В случае реализации данного сценария бойцы ВСУ должны предъявить прессе якобы обнаруженные ими поддельные документы российских солдат, которые будут выданы за настоящие.

Ранее в пятницу сообщалось, что в СМИ появился материал, в котором приведены доказательства подготовки Украины к «настоящей войне».

 

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