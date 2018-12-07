Госдеп хочет, чтобы Россия отказаться от ракеты 9М729

Американское руководство хочет, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 или же изменила данную систему. Об этом сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В американском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что РФ следует отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации) или же модифицировать ее, чтобы дальность устройства соответствовала ключевым положениям договора РСМД, передает сегодня РИА "Новости"

Томпсон отметила, что вышеуказанный снаряд имеет радиус действия 500 до 5500 километров, а это категорически запрещено соглашением о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.