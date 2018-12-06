РФ и Венесуэла подписали контракты более чем на 6 миллиардов долларов

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, находящимся с визитом в Москве. Сумма заключенных по итогам переговоров контрактов превышает 6 млрд долларов.

«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота», - сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем твиттере.

Кроме того, по итогам переговоров подписаны контракты по технической помощи для ремонта систем вооружения, а также на поставку 600 тысяч тонн российского зерна в Венесуэлу, сообщает РИА Новости.