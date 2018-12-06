Французские власти опасаются государственного переворота

Во французской прессе появилась информация, что власти страны серьезно опасаются государственного переворота, который может устроить протестное движение так называемых «желтых жилетов».

На ближайшую субботу запланирована очередная протестная акция «желтых жилетов». Французские спецслужбы предупредили власти страны, что среди протестующих распространяются угрозы убийств и призывы брать с собой оружие, с которым протестующие намерены направиться к президентской резиденции. В связи с этим, по информации газеты Le Figaro, чиновники одного из министерств страны получили распоряжение не появляться на работе в ближайшие выходные.

Массовые акции протеста продолжаются во Франции с 17 ноября. «Желтые жилеты» выступают, в частности, против повышения цен на бензин. Несмотря на то, что правительство уже ввело полугодовой мораторий на повышение топливных налогов, протесты продолжаются и сопровождаются стычками с полицией, поджогами и погромами, сообщает РИА Новости.