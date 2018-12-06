В Великобритании мальчик уполз на четвереньках от Елизаветы II

Внимание пользователей сети привлек фрагмент визита королевы Великобритании Елизаветы II в благотворительный центр, где представленный Ее Величеству ребенок смутился и уполз от королевы на четвереньках.

Королева Великобритании Елизавета II посетила с визитом старейший в стране лондонский благотворительный центр по случаю открытия в нем детского центра, названного в честь Ее Величества. Телеведущие Дэвид и Керри Грант представили королеве своего приемного сына. Девятилетний Нейтан был настолько смущен вниманием королевской особы к его персоне, что упал на четвереньки и уполз за спины родителей.

На четвереньках удрав от всеобщего внимания в соседнюю комнату, оттуда ребенок прокричал «Пока!». Детская реакция на английскую королеву рассмешила присутствующих. Далее в ходе своего визита в благотворительный центр Елизавета II пообщалась с другими гостями и приняла участие в украшении рождественской елки вместе с детьми-воспитанниками центра.