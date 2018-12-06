Захарова оценила решение Рады разорвать договор о дружбе с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады Украины о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. На Украине приняли закон о прекращении договора о дружбе с Россией

«Депутаты Верховной рады одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года. Видимо, киевский режим решил наполнить первоапрельский праздник конкретным содержанием», - высказалась Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее стало известно, что за принятие закона, прекращающего действие договора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» в Верховной раде проголосовали 277 депутатов при минимально необходимом числе в 226 голосов.