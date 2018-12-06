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Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя

6 декабря 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя
фото: соцсети

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко предложил свою кандидатуру в обмен на всех украинских моряков, ранее задержанных в Керченском проливе ФСБ России в ходе украинской провокации.

Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если РФ освободит украинских моряков, задержанных после инцидента в Черном море. Об этом он сказал в интервью немецкому Bild.

По словам командующего Военно-морскими силами Украины, у него "разрывается сердце", когда адмирал видит своих солдат, которых, как он выразился, "незаконно удерживают в России".

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США отправляют флот в Черное море в контексте инцидента в Керченском проливе

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Свыше 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопада в столице

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Злоумышленники проникли в офис в Москве по водостоку и похитили 9 млн рублей

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Назван способ остановить бросок ВСУ на Донбасс без перехода границ армией России

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