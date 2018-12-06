Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко предложил свою кандидатуру в обмен на всех украинских моряков, ранее задержанных в Керченском проливе ФСБ России в ходе украинской провокации.

Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если РФ освободит украинских моряков, задержанных после инцидента в Черном море. Об этом он сказал в интервью немецкому Bild.

По словам командующего Военно-морскими силами Украины, у него "разрывается сердце", когда адмирал видит своих солдат, которых, как он выразился, "незаконно удерживают в России".