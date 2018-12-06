Трампу понадобились лимузин и кортеж, чтобы проехать 200 метров

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник использовал лимузин и вызвал кортеж из семи автомобилей, чтобы проехать 230 метров и встретить семью бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего.

Трамп и его супруга Мелания прибыли к официальной государственной гостевой резиденции правительства Штатов "Блэр Хаус" с кортежем, находились вместе с семьей Буша всего 23 минуты, а затем уехали, передает Washington Post

Многие журналисты задались вопросом, по какой причине президент США не захотел пройтись по улице – погода была довольно прохладной и пасмурной, однако дождя не было. Не исключено, что Дональд Трамп предпочел кортеж из соображений собственной безопасности.