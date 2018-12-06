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Спрогнозирована новая провокация Киева с целью втянуть Москву в войну в Донбассе
6 декабря 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины готовят новые антироссийские провокации на границе с РФ. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик полагает, что Киев попытается втянуть Москву в вооруженный конфликт в Донбассе. Наиболее подходящим направлением для осуществления данной провокации является Мариупольское, где в настоящее время сосредоточены три бригады украинской армии.
Леонков в интервью интернет-изданию ФАН рассмотрел сценарий, при котором киевские силовики с помощью массированного удара прорвут оборону ополченцев ДНР в районе Мариуполя, займут Новоазовск и спровоцируют боестолкновения с российскими пограничниками. Это даст повод для обвинения Москвы в «агрессии» и оперативного развертывания на территории Украины сил Североатлантического альянса, отметил собеседник журналистов.
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