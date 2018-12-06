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Назван способ остановить бросок ВСУ на Донбасс без перехода границ армией России
6 декабря 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественный военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Москва может прийти на помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, если Вооруженные силы Украины перейдут в наступление в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся в интернет-СМИ.
Вероятность того, что украинский президент Петр Порошенко, нуждающийся в предлоге для отмены выборов, решит снова развязать полномасштабную войну на востоке страны, велика, полагает Баранец. По его словам, если Порошенко отдаст приказ наступать, российская армия сможет остановить бросок киевских силовиков на ДНР и ЛНР без перехода государственной границы. В распоряжении Москвы есть оружие, позволяющее ударить по вторгнувшимся в республики соединениям с территории РФ и тем самым пресечь агрессию, отметил Виктор Баранец в беседе с корреспондентом ФАН.
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