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Назван способ остановить бросок ВСУ на Донбасс без перехода границ армией России

6 декабря 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Назван способ остановить бросок ВСУ на Донбасс без перехода границ армией России
фото: globallookpress.com

Отечественный военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Москва может прийти на помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, если Вооруженные силы Украины перейдут в наступление в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся в интернет-СМИ.

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Рыбаки вспомнили про каспийскую кильку

Рыбаки вспомнили про каспийскую кильку

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В Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим

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Артрит и артроз: хрен редьки не слаще

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Артроз и артрит – заболевания, при которых происходит поражение суставов. Люди думают, что это одно и то же, однако это не так. Артрозы – дистрофические заболевания, связанные с медленной дегенерацией внутрисуставного хряща. С течением времени в процесс вовлекаются суставные концы костей

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Дацюк простился со сборной?

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Не ждите ничего от биатлонистов

Не ждите ничего от биатлонистов

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Вековой юбилей великого мэтра нашего хоккея

Вековой юбилей великого мэтра нашего хоккея

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В Раде хотят вернуть Бандере звание Героя Украины

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Нет футбола – нет ущерба

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Еврокомиссия призвала бизнес отказываться от доллара в пользу евро

Еврокомиссия призвала бизнес отказываться от доллара в пользу евро

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Здесь помню, здесь не помню

Здесь помню, здесь не помню

Не секрет, что с возрастом память у человека ухудшается. И дело даже не в склерозе  – эти беды, к счастью, настигают далеко не всех. Дело в ухудшении функционирования самого мозга. Неужели от этой напасти нет спасения? Есть, конечно, и оно, как и спасение утопающих, в ваших собственных руках.

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Самый крупный провал ЦРУ

У победы – множество отцов. Поражение – всегда сирота. Никому не хочется брать ответственность за неудачу. Поэтому разведка США всячески старается преуменьшить провал последнего времени. В результате него было вскрыто около 70% американской агентурной сети. Десятки шпионов были арестованы

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Ален Делон напрасно погиб за Сталина

Ален Делон напрасно погиб за Сталина

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Гройсман назвал условие отмены военного положения

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От смерти – спасаем. Инвалидов – плодим

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Спич о ВИЧ

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Приоритет автобусу

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