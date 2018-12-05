Аналитики перечислили главные угрозы для мировой экономики в 2019 году

Аналитики агентства Bloomberg перечислили основные политические угрозы и факторы риска, которые, по их мнению, могут препятствовать росту мировой экономики в будущем году, снижая его.

Крупнейшей политической угрозой росту мировой экономики аналитики назвали торговую войну между США и КНР. «Даже если перемирие, заключенное между Вашингтоном и Пекином на саммите G20, будет соблюдаться, этот спор может оказаться начальным этапом долгой экономической холодной войны», - считают эксперты.

Кроме этого, экспертов беспокоит Италия, а именно – разногласия в итальянской правящей коалиции и спор властей с руководством Евросоюза о бюджетных расходах. Опасения также вызывает и выход Великобритании из состава Евросоюза. Среди прочих угроз аналитики назвали разногласия в США между демократами, республиканцами и президентом, выборы, предстоящие в следующем году в ряде стран, уровень цен на нефть и вероятность конфликта в Азии, сообщает РИА Новости.